Égriselles-le-Bocage

Marché d’été et soirée années 80’s

Place de l’église Égriselles-le-Bocage Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Marché d’été et soirée années 80′ .

Place de l’église Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 07 23 47

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English : Marché d’été et soirée années 80’s

L’événement Marché d’été et soirée années 80’s Égriselles-le-Bocage a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)