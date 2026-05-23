Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles à la sortie d’Egriselle le Bocage, à 1km vers le Hameau des Vignes d’Ogny, sur la D370 Égriselles-le-Bocage
Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles à la sortie d’Egriselle le Bocage, à 1km vers le Hameau des Vignes d’Ogny, sur la D370 Égriselles-le-Bocage dimanche 28 juin 2026.
Égriselles-le-Bocage
Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles
à la sortie d’Egriselle le Bocage, à 1km vers le Hameau des Vignes d’Ogny, sur la D370 Théâtre de Verdure Égriselles-le-Bocage Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La Zouave, groupe vocal de l’association LES AIRS DU TEMPS de JOIGNY propose JE SUIS ANNE un concert de chansons paysannes traditionnelles du nivernais.
La Zouave a décidé de s’emparer du répertoire d’Anne Boizot (née en 1810 dans le nivernais), accompagné à la vielle à roue par Nicolas Simeha et, dans la mise en scène, par Annabelle Stefani.
Ce spectacle, créé à partir des chansons d’Anne par Justin BONNET, directeur artistique et chef de chœur de la Zouave, parle de deux récits de vie, de femmes qu’elle aurait soutenues et guéries peut-être par ses prières mises en musique pour l’occasion. Un spectacle qui parle de femmes mais aussi de soins. .
à la sortie d’Egriselle le Bocage, à 1km vers le Hameau des Vignes d’Ogny, sur la D370 Théâtre de Verdure Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesairsdutemps.fr
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English : Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles
L’événement Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles Égriselles-le-Bocage a été mis à jour le 2026-05-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)