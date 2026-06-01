Concert Garçon, la Note ! Ondes et Vibrations Le Littéraire Égriselles-le-Bocage mardi 30 juin 2026.

Égriselles-le-Bocage

Concert Garçon, la Note ! Ondes et Vibrations

Le Littéraire 25 Rue du Plat d’Étain Égriselles-le-Bocage Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Né de la rencontre entre REHA aux percussions et Vincent Pagliarin au violon, Ondes & Vibrations propose un voyage musical à la croisée des musiques du monde, du jazz et de l’improvisation. Porté par le dialogue entre rythme, résonance et mélodie, ce duo développe une musique immersive, sensible et spontanée. Une invitation au partage et à la découverte, où les cultures et les émotions se rencontrent à travers un langage universel la musique. .

Le Littéraire 25 Rue du Plat d’Étain Égriselles-le-Bocage 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 91 94 04

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English : Concert Garçon, la Note ! Ondes et Vibrations

L’événement Concert Garçon, la Note ! Ondes et Vibrations Égriselles-le-Bocage a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)