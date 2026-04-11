Marché d’été Lapalisse
Marché d’été Lapalisse vendredi 17 juillet 2026.
Lapalisse
Marché d’été
Place du Général Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
Organisé par la municipalité.
.
Place du Général Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 00 86
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English : Summer market
By the municipality.
L’événement Marché d’été Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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