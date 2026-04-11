Lapalisse

Marché d’été

Place du Général Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

Organisé par la municipalité.

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Place du Général Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 00 86

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English : Summer market

By the municipality.

L’événement Marché d’été Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse