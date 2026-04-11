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Marché d’été Lapalisse

Marché d’été Lapalisse vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place du Général Leclerc

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lapalisse

Marché d’été

Place du Général Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Organisé par la municipalité.
  .

Place du Général Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 00 86 

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English : Summer market

By the municipality.

L’événement Marché d’été Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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