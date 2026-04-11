Lapalisse

Concours de pêche enfants

Bassin Maurice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-01 11:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Organisé par l’Ecole de pêche de Lapalisse Chatel Montagne

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Bassin Maurice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 01 65

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English : Fishing contest for children

By Lapalisse and Chatel Montagne fishing school

L’événement Concours de pêche enfants Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse