Concours de pêche enfants Lapalisse
Concours de pêche enfants Lapalisse samedi 4 juillet 2026.
Lapalisse
Concours de pêche enfants
Bassin Maurice Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-01 11:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01
Organisé par l’Ecole de pêche de Lapalisse Chatel Montagne
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Bassin Maurice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 01 65
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English : Fishing contest for children
By Lapalisse and Chatel Montagne fishing school
L’événement Concours de pêche enfants Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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