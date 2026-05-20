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Cinéma Lapalisse

Cinéma Lapalisse mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Salle de la Grenette

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5

Lapalisse

Cinéma

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 22:00:00

Date(s) :
2026-06-17 2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18

3 films à l’affiche
14h30
17h
20h
Proposé par l’association CinéPalice.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61  cinepalice@gmail.com

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English : Cinema

3 films on the bill
14h30
17h
20h
Offered by the CinéPalice association.

L’événement Cinéma Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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