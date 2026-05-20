Cinéma Lapalisse
Cinéma Lapalisse mercredi 17 juin 2026.
Lapalisse
Cinéma
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 22:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18
3 films à l’affiche
14h30
17h
20h
Proposé par l’association CinéPalice.
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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61 cinepalice@gmail.com
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English : Cinema
3 films on the bill
14h30
17h
20h
Offered by the CinéPalice association.
L’événement Cinéma Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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