Lapalisse

Cinéma

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 22:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-09-23 2026-10-21 2026-11-18

3 films à l’affiche

14h30

17h

20h

Proposé par l’association CinéPalice.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61 cinepalice@gmail.com

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English : Cinema

3 films on the bill

14h30

17h

20h

Offered by the CinéPalice association.

L’événement Cinéma Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse