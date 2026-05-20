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Fête patronale Lapalisse

Fête patronale Lapalisse vendredi 11 septembre 2026.

Adresse : Salle des Vérités, Maison des Associations, esplanade, Parc Floral

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lapalisse

Fête patronale

Salle des Vérités, Maison des Associations, esplanade, Parc Floral Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-11

Organisée par le Comité des Fêtes. Fête foraine les 2 jours.
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Salle des Vérités, Maison des Associations, esplanade, Parc Floral Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 16 96 68  comitedesfetes.lapalisse@gmail.com

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English : Patronal Feast

By Comité des Fêtes. Fun fair the 2 days.

L’événement Fête patronale Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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