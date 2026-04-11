Concert de quartier Lapalisse
Concert de quartier Lapalisse vendredi 28 août 2026.
Lapalisse
Concert de quartier
Rue Peronnet Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Organisé par l’Union Musicale
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Rue Peronnet Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95
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English : Local concert
By Union Musicale
L’événement Concert de quartier Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse