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Concert de quartier Lapalisse

Concert de quartier Lapalisse vendredi 28 août 2026.

Adresse : Rue Peronnet

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lapalisse

Concert de quartier

Rue Peronnet Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Organisé par l’Union Musicale
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Rue Peronnet Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95 

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English : Local concert

By Union Musicale

L’événement Concert de quartier Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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