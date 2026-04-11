Lapalisse

Concert de quartier

Rue Peronnet Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Organisé par l’Union Musicale

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Rue Peronnet Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95

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English : Local concert

By Union Musicale

L’événement Concert de quartier Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse