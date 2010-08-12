Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 12 août 2026.
Lapalisse
Il était une toile
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 10:45:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez découvrir une histoire ainsi que plusieurs œuvres de la collection du mois !
Un moment tout en douceur pour découvrir l’art au plus jeune âge
Mercredi 12 août à 10h
Lecture pour les tout petits 3 à 6 ans
Sans inscription
.
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover a story and several works from this month’s collection!
A gentle, relaxing time to introduce the youngest children to art
Wednesday, August 12, at 10 a.m.
Storytime for little ones: ages 3–6
No registration required
L’événement Il était une toile Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 24 juin 2026
- Ateliers Numériques Lapalisse 26 juin 2026
- Repair Café Fablab Lapalisse 27 juin 2026
- JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse 30 juin 2026
- Kermesse Lapalisse 30 juin 2026