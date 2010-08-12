Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 12 août 2026.

Lapalisse

Il était une toile

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 10:45:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir une histoire ainsi que plusieurs œuvres de la collection du mois !

Un moment tout en douceur pour découvrir l’art au plus jeune âge



Mercredi 12 août à 10h

Lecture pour les tout petits 3 à 6 ans

Sans inscription

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Come discover a story and several works from this month’s collection!

A gentle, relaxing time to introduce the youngest children to art

Wednesday, August 12, at 10 a.m.

Storytime for little ones: ages 3–6

No registration required

L’événement Il était une toile Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse