Afterwork Whisky à LAPALISSE Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse
Afterwork Whisky à LAPALISSE Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse vendredi 7 août 2026.
Lapalisse
Afterwork Whisky à LAPALISSE
Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Réservation en ligne ou directement en boutique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La prochaine soirée afterwork Whisky organisée par la Maison Distrilux à Lapalisse (entre Roanne et Vichy). Pour cette soirée originale, nous vous accueillerons dans nos locaux.
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Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu
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English :
The next Whisky afterwork evening organized by Maison Distrilux in Lapalisse (between Roanne and Vichy). For this original evening, we welcome you to our premises.
L’événement Afterwork Whisky à LAPALISSE Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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