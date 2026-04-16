Afterwork Whisky à LAPALISSE Maison Distrilux Epicerie fine caviste Lapalisse

Lapalisse

Afterwork Whisky à LAPALISSE

Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Réservation en ligne ou directement en boutique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La prochaine soirée afterwork Whisky organisée par la Maison Distrilux à Lapalisse (entre Roanne et Vichy). Pour cette soirée originale, nous vous accueillerons dans nos locaux.

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Maison Distrilux Epicerie fine caviste 27 Rue Roosevelt Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 54 63 fabrice.drevet@distrilux.eu

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English :

The next Whisky afterwork evening organized by Maison Distrilux in Lapalisse (between Roanne and Vichy). For this original evening, we welcome you to our premises.

L’événement Afterwork Whisky à LAPALISSE Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse