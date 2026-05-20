Lapalisse fête la Laine Parc du château Lapalisse
Lapalisse fête la Laine Parc du château Lapalisse samedi 19 septembre 2026.
Lapalisse
Lapalisse fête la Laine
Parc du château Château de La Palice Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Organisée par LCP et Alpaga et filature. Exposition, ateliers, animations. Possibilité de restauration sur place.
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Parc du château Château de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 85 91
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English : Lapalisse celebrates wool
Organized by LCP and Alpaga et filature. Exhibition, workshops, entertainment. Catering available on site.
L’événement Lapalisse fête la Laine Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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