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Lapalisse fête la Laine Parc du château Lapalisse

Lapalisse fête la Laine Parc du château Lapalisse samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Parc du château

Adresse : Château de La Palice

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lapalisse

Lapalisse fête la Laine

Parc du château Château de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Organisée par LCP et Alpaga et filature. Exposition, ateliers, animations. Possibilité de restauration sur place.
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Parc du château Château de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 85 91 

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English : Lapalisse celebrates wool

Organized by LCP and Alpaga et filature. Exhibition, workshops, entertainment. Catering available on site.

L’événement Lapalisse fête la Laine Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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