Lapalisse

Enduro Carpe

Lac du Moulin Marin Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Organisé par les Pêcheurs à la ligne du Lac du Moulin Marin

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Lac du Moulin Marin Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22

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English : Enduro Carp

By Moulin Marin Lake Fishermen

L’événement Enduro Carpe Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse