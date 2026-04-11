Enduro Carpe Lapalisse
Enduro Carpe Lapalisse vendredi 4 septembre 2026.
Lapalisse
Enduro Carpe
Lac du Moulin Marin Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Organisé par les Pêcheurs à la ligne du Lac du Moulin Marin
.
Lac du Moulin Marin Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22
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English : Enduro Carp
By Moulin Marin Lake Fishermen
L’événement Enduro Carpe Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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