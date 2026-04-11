Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Enduro Carpe Lapalisse

Enduro Carpe Lapalisse vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : Lac du Moulin Marin

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lapalisse

Enduro Carpe

Lac du Moulin Marin Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Organisé par les Pêcheurs à la ligne du Lac du Moulin Marin
  .

Lac du Moulin Marin Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Enduro Carp

By Moulin Marin Lake Fishermen

L’événement Enduro Carpe Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)