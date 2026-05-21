Micro-séance Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Micro-séance Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 17 juin 2026.
Lapalisse
Micro-séance
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-18 10:30:00
Date(s) :
2026-06-17
La micro-séance c’est une séance de courts-métrages dans votre micro-folie !
Le mercredi 17 une séance jeune public dès 6 ans
Le jeudi 18 juin une séance public adulte
gratuit pas de réservation
.
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The micro-session is a screening of short films in your own micro-folie!
Wednesday June 17: a screening for children aged 6 and over
Thursday, June 18: a screening for adults
free ? no reservation
L’événement Micro-séance Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 27 mai 2026
- Marché de Producteurs de Pays Lapalisse 29 mai 2026
- Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 30 mai 2026
- Salon des créateurs Lapalisse 30 mai 2026
- Collection Mexico Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 3 juin 2026