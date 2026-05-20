Kermesse Lapalisse
Kermesse Lapalisse mardi 30 juin 2026.
Lapalisse
Kermesse
Ecole primaire Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:30:00
fin : 2026-06-30 19:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Par l’APE les enfants des Vérités.
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Ecole primaire Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 82 38 86
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English : End-of-year fair
By APE les enfants des Vérités.
L’événement Kermesse Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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