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Kermesse Lapalisse

Kermesse Lapalisse mardi 30 juin 2026.

Adresse : Ecole primaire

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Lapalisse

Kermesse

Ecole primaire Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:30:00
fin : 2026-06-30 19:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Par l’APE les enfants des Vérités.
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Ecole primaire Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 82 38 86 

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English : End-of-year fair

By APE les enfants des Vérités.

L’événement Kermesse Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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