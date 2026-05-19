Fête de la musique Lapalisse
Fête de la musique Lapalisse samedi 20 juin 2026.
Lapalisse
Fête de la musique
Place Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Par l’Union musicale de Lapalisse. En salle si mauvais temps.
.
Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95
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English : Music Day
By Union musicale de Lapalisse. Indoors in case of bad weather.
L’événement Fête de la musique Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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