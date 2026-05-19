Lapalisse

Fête de la musique

Place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Par l’Union musicale de Lapalisse. En salle si mauvais temps.

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Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 57 95

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English : Music Day

By Union musicale de Lapalisse. Indoors in case of bad weather.

L’événement Fête de la musique Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse