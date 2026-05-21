Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse samedi 20 juin 2026.
Lapalisse
Questions pour une oeuvre
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:00:00
Date(s) :
2026-06-20
C’est votre rendez-vous culturel et ludique mensuel, Questions pour une oeuvre ! Venez découvrir des oeuvres en vous amusant et échanger lors d’un quiz, pour un moment convivial !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Questions pour une oeuvre is your monthly cultural and fun event! Come and have fun discovering works of art, and chat about them in a friendly quiz!
L’événement Questions pour une oeuvre Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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