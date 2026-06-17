Atelier inspiré Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 8 juillet 2026.

Lapalisse

Atelier inspiré

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier jeune public dès 6 ans

Le mercredi 8 juillet aux heures d’ouverture de la Micro-folie

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Workshop for children ages 6 and up

Wednesday, July 8, during Micro-folie’s regular hours

L’événement Atelier inspiré Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse