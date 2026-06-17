Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier inspiré Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Atelier inspiré Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Micro-folie du Pays de Lapalisse

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lapalisse

Atelier inspiré

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Atelier jeune public dès 6 ans
Le mercredi 8 juillet aux heures d’ouverture de la Micro-folie
  .

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53  microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop for children ages 6 and up
Wednesday, July 8, during Micro-folie’s regular hours

L’événement Atelier inspiré Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)