Atelier inspiré Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Atelier inspiré Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 8 juillet 2026.
Lapalisse
Atelier inspiré
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier jeune public dès 6 ans
Le mercredi 8 juillet aux heures d’ouverture de la Micro-folie
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Workshop for children ages 6 and up
Wednesday, July 8, during Micro-folie’s regular hours
L’événement Atelier inspiré Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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