Repair Café Fablab Lapalisse
Repair Café Fablab Lapalisse samedi 27 juin 2026.
Lapalisse
Repair Café
Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
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Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25 fablab.lapalisse@gmail.com
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English :
L’événement Repair Café Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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