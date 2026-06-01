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Repair Café Fablab Lapalisse

Repair Café Fablab Lapalisse samedi 27 juin 2026.

Lieu : Fablab

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Lapalisse

Repair Café

Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Fablab 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25  fablab.lapalisse@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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