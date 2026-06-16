JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse
JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse mercredi 1 juillet 2026.
Lapalisse
JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE
26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
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26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25 fablab@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
L’événement JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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