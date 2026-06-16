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JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse

JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Lapalisse

JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE

26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

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26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 39 25  fablab@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

L’événement JOURNÉE DE RECONDITIONNEMENT NUMÉRIQUE Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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