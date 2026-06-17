Collection années 50-60 Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Collection années 50-60 Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 1 juillet 2026.
Lapalisse
Collection années 50-60
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Tout l’été, la Micro-folie vous invite à vous plonger dans l’époque des années 1950 à 1960 !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
All summer long, Micro-folie invites you to immerse yourself in the 1950s and 1960s!
L’événement Collection années 50-60 Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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