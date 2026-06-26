Informations pratiques

Menetou-Salon

Marché d’Été

Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Profitez d’un marché d’été convivial à Menetou-Salon, avec restauration, buvette et animation en soirée situé derrière l’église.

La commune de Menetou-Salon organise son marché d’été le samedi 25 juillet 2026, de 17h à 23h. Cette soirée conviviale invite habitants et visiteurs à flâner au cœur du village dans une ambiance estivale et animée. Restauration et buvette seront proposées sur place pour profiter pleinement de l’événement, en famille ou entre amis. Organisé par la municipalité, ce rendez-vous est l’occasion de partager un moment chaleureux et de découvrir l’atmosphère accueillante de Menetou-Salon en été. .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 81 21

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English :

Enjoy a lively flea market in Menetou-Salon, featuring food stalls, a refreshment stand, and evening entertainment, located behind the church.

L’événement Marché d’Été Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES