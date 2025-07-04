Marché d’été Saint-Valery-en-Caux
Marché d’été Saint-Valery-en-Caux dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Marché d’été
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Marché saisonnier du dimanche matin sur la place de la Chapelle, de 9h à 12h. Retrouvez les producteurs locaux et faites vos emplettes ! .
Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
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English : Marché d’été
L’événement Marché d’été Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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