Stage P’tit Mousse Saint-Valery-en-Caux

Stage P’tit Mousse

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2026-04-13

fin : 2026-04-17

2026-04-13

Pour un premier pas vers la mer avec un optimist, le Club nautique propose aux enfants de 6 à 12 ans de naviguer toute l’année en mer et dans le port de plaisance .

Navigation sur Optimist dans le port de Saint Valery en Caux ou en mer. De quoi faire de nos pti’ mouss de grands marins.

Pour naviguer, votre P’ti Mouss doit avoir une tenue pratique et qui ne craint pas l’eau (vieux survêtement, un pull, un coupe-vent.. ou combinaison, évitez les bottes (risque de perte)) Prévoir une tenue de rechange complète, chaussures comprises, une serviette dans un sac à dos, casquette et crème solaire.

Sur réservation obligatoire. .

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

English : Stage P’tit Mousse

