Sortie découverte en mer Saint-Valery-en-Caux

Sortie découverte en mer

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Offrez-vous une parenthèse magique en mer…

Partez pour 2 heures de navigation au fil des flots, à bord d’un voilier habitable, pour vivre le coucher du soleil depuis le large.

Le long de la majestueuse Côte d’Albâtre, laissez-vous porter par la douceur du vent, les jeux de lumière sur les falaises et la sérénité d’un moment hors du temps.

Sortie à 14h00 (prévoir de venir 15 minutes avant)

Nous acceptons les groupes de 2 à 7 personnes A partir de 5 ans .

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

