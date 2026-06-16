Marché d’été semi nocturne avec animations place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure
Marché d’été semi nocturne avec animations place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure mardi 4 août 2026.
Châteauneuf-de-Galaure
Marché d’été semi nocturne avec animations
place du 19 mars 1962 Halle de Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Marché d’été artisanal et de produits locaux, semi-nocturne avec animation musicale, buvette et food truck.
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place du 19 mars 1962 Halle de Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 62 20 mairie@chateauneufdegalaure.fr
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English :
Handcrafted and local products market, featuring evening hours with live music, a refreshment stand, and a food truck.
L’événement Marché d’été semi nocturne avec animations Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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