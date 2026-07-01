Marché dominical estival de Clécy Clécy
dimanche 19 juillet 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Marché dominical estival de Clécy
Place du Tripot Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-08-16 13:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Marché dominical estival de Clécy
Marché dominical estival de Clécy Chaque dimanche pendant la saison estivale, le bourg de Clécy accueille son marché hebdomadaire de 9h à 13h. Dans une ambiance conviviale, habitants et visiteurs se retrouvent au cœur du village pour découvrir les produits du terroir, les spécialités et les savoir-faire locaux ! .
Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47
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English : Marché dominical estival de Clécy
Clécy Summer Sunday Market
L’événement Marché dominical estival de Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Suisse Normande
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