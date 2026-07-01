Informations pratiques

Clécy

Marché dominical estival de Clécy

Place du Tripot Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-08-16 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Marché dominical estival de Clécy

Marché dominical estival de Clécy Chaque dimanche pendant la saison estivale, le bourg de Clécy accueille son marché hebdomadaire de 9h à 13h. Dans une ambiance conviviale, habitants et visiteurs se retrouvent au cœur du village pour découvrir les produits du terroir, les spécialités et les savoir-faire locaux ! .

Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47

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English : Marché dominical estival de Clécy

Clécy Summer Sunday Market

L’événement Marché dominical estival de Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Suisse Normande