Marche du 1er mai Vienne-le-Château
Marche du 1er mai Vienne-le-Château vendredi 1 mai 2026.
Vienne-le-Château
Marche du 1er mai
Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Randonnée pédestre en forêt d’Argonne 2 circuits de 8 et 14 km et un parcours poussette de 4 km.
Buvette et restauration sur place.
Départ à partir de 8 h. .
Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 6 50 28 76 36
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English : Marche du 1er mai
L’événement Marche du 1er mai Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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