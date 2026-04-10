Vienne-le-Château

Marche du 1er mai

Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Randonnée pédestre en forêt d’Argonne 2 circuits de 8 et 14 km et un parcours poussette de 4 km.

Buvette et restauration sur place.

Départ à partir de 8 h. .

Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 6 50 28 76 36

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English : Marche du 1er mai

L’événement Marche du 1er mai Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne