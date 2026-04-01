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Marche nocturne Vienne-le-Château

Marche nocturne Vienne-le-Château jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Stade E. Lecluyse

Ville : 51800 Vienne-le-Château

Département : Marne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Vienne-le-Château

Marche nocturne

Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:45:00
fin : 2026-04-30 23:59:00

Date(s) :
2026-04-30

Tout public
Marche nocturne en forêt d’Argonne. Soupe de légumes offerte à l’arrivée.   .

Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 6 50 28 76 36 

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English : Marche nocturne

L’événement Marche nocturne Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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