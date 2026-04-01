Marche nocturne Vienne-le-Château
Marche nocturne Vienne-le-Château jeudi 30 avril 2026.
Vienne-le-Château
Marche nocturne
Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:45:00
fin : 2026-04-30 23:59:00
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Marche nocturne en forêt d’Argonne. Soupe de légumes offerte à l’arrivée. .
Stade E. Lecluyse Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 6 50 28 76 36
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English : Marche nocturne
L’événement Marche nocturne Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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