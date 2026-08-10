UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Nazaire-en-Royans

MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Jardin du Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans

samedi 15 août 2026 · Jardin du Château Laurent · Saint-Nazaire-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Jardin du Château Laurent
Adresse
225 Av. Léon Laurent
Ville
26190 Saint-Nazaire-en-Royans
Département
Drôme
Tarif
5 5 30 Entrée gratuite

Saint-Nazaire-en-Royans

MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE

Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.
Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.
Vivez une journée Bien-être inoubliable !
  .

Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.
Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.
Enjoy an unforgettable wellness day!

L’événement MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme)