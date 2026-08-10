MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Jardin du Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans
samedi 15 août 2026 · Jardin du Château Laurent · Saint-Nazaire-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Nazaire-en-Royans
MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE
Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Entrée gratuite
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.
Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.
Vivez une journée Bien-être inoubliable !
.
Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.
Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.
Enjoy an unforgettable wellness day!
L’événement MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme