MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Jardin du Château Laurent Saint-Nazaire-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Nazaire-en-Royans

MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE

Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Dans un écrin naturel ressourçant, laissez vous surprendre.

Des séances individuelles, collectives ou conférences, sur des temps courts, à prix tout doux, afin de varier les plaisirs.

Vivez une journée Bien-être inoubliable !

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Jardin du Château Laurent 225 Av. Léon Laurent Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 90 43 21

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English :

In a refreshing natural setting, let yourself be surprised.

Individual or group sessions, or workshops—short sessions at affordable prices—so you can enjoy a variety of experiences.

Enjoy an unforgettable wellness day!

L’événement MARCHÉ DU BIEN-ÊTRE Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme