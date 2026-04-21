Saint-Laurent-d’Olt

Marche du Camin Farrat à Canet d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1er mai, l’association Le Camabez organise la traditionnelle balade du Camin Farrat.

Au départ de la place de l’Eglise de Canet d’Olt à 13h30, cette randonnée familiale de 10 km descend jusqu’à Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac. Que vous soyez sportif (ou pas trop), solo, en famille ou entre amis, chaussez vos chaussures de rando ou vos baskets et venez découvrir (ou redécouvrir) les jolis paysages alentours !

Pour vous inscrire et organiser le retour en véhicules, appelez Gérard au 05 65 47 52 73.

Annulé si mauvais temps

Cette année, la marche sera au profit de l’association Autour de Thessa . .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 52 73

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English :

On Friday May 1, Le Camabez association organizes the traditional Camin Farrat walk.

L’événement Marche du Camin Farrat à Canet d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)