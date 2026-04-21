Saint-Laurent-d’Olt

Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

55

Tarif de base plein tarif

sortie de 4h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-01

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15

De saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.

Sortie à la 1/2 journée.

Equipement à prévoir

sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )

pull et pantalon en polaire

chaussures de sport fermées qui seront mouillée

tenue de rechange

serviette

bouteille d’eau (1L par personne)

Âge minimum 14 ans

Niveau de difficulté sportif

Savoir nager 25 m et s’immerger, respecter les consignes de sécurités données par l’encadrant

Absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées

Nombre minimum de participants 3 personnes

Nombre maximum de participants 4 personnes

Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau

Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com

Paiement par Wero ou espèces 55 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.

L’événement Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)