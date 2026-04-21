Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée Saint-Laurent-d’Olt
Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée Saint-Laurent-d’Olt vendredi 1 mai 2026.
Saint-Laurent-d’Olt
Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
55
Tarif de base plein tarif
sortie de 4h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-01
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15
De saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.
Sortie à la 1/2 journée.
Equipement à prévoir
sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )
pull et pantalon en polaire
chaussures de sport fermées qui seront mouillée
tenue de rechange
serviette
bouteille d’eau (1L par personne)
Âge minimum 14 ans
Niveau de difficulté sportif
Savoir nager 25 m et s’immerger, respecter les consignes de sécurités données par l’encadrant
Absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées
Nombre minimum de participants 3 personnes
Nombre maximum de participants 4 personnes
Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau
Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com
Paiement par Wero ou espèces 55 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com
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English :
From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.
L’événement Packrafting en eau vive encadré dans les gorges du Lot à la 1/2 journée Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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