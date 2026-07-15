Informations pratiques

Le Mas-d’Azil

Marché du Mas d’Azil

Place du champ de mars Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25

Le marché hebdomadaire du Mas d’Azil, un rendez-vous incontournable en Ariège !

Tous les mercredis matin, retrouvez le marché du Mas d’Azil sur la Place du Champ de Mars, en plein cœur du village.

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Place du champ de mars Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 5 61 69 90 18 mairie-le-mas-dazil@wanadoo.fr

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English :

The weekly market at Mas d’Azil, a not-to-be-missed event in Ariège!

Every Wednesday morning, you’ll find the Mas d’Azil market on the Place du Champ de Mars, right in the heart of the village.

L’événement Marché du Mas d’Azil Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze