AGENDA · Arvert
Marché du Potiron Arvert
mercredi 28 octobre 2026 · Arvert
Informations pratiques
Arvert
Marché du Potiron
La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 08:00:00
fin : 2026-10-28 13:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour célébrer les saveurs d’automne !
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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
Rendezvous at the Halle d?Arvert to celebrate the flavours of autumn!
L’événement Marché du Potiron Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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