Informations pratiques

Arvert

Marché du Potiron

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 08:00:00

fin : 2026-10-28 13:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour célébrer les saveurs d’automne !

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La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

Rendezvous at the Halle d?Arvert to celebrate the flavours of autumn!

L’événement Marché du Potiron Arvert a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique