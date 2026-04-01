Marché du printemps et randonnée Meuzac
Marché du printemps et randonnée Meuzac dimanche 26 avril 2026.
Meuzac
Marché du printemps et randonnée
le bourg Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Marché de printemps sous la halle Et Randonnée pédestre départ 9h environ 10 km
Buvette et tapas
Producteurs locaux
Marché artisanal et gourmand .
le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91
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English : Marché du printemps et randonnée
L’événement Marché du printemps et randonnée Meuzac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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