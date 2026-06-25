Marché du Terroir au Col de la Schlucht Sous la Halle Le Valtin mardi 7 juillet 2026.

Le Valtin

Marché du Terroir au Col de la Schlucht

Sous la Halle Col de La Schlucht Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mardi 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10

Les mardis Rencontrez des producteurs locaux qui cultivent et fabriquent les spécialités du secteur. Ils sont agriculteurs ou artisans, vosgiens ou alsaciens, engagés dans des réseaux de qualité comme Je Vois la Vie en Vosges Terroir et Bienvenue à la Ferme et accompagnés de l’Association des Actifs de la Schlucht !

Les vendredis Poursuivez la semaine avec le marché des Actifs de la Schlucht ! Artisanat, saveurs et gourmandises locales sont au rendez-vous !Tout public

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Sous la Halle Col de La Schlucht Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 29 23 23

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English :

Tuesdays: Meet local producers who grow and make the region’s specialties. They are farmers or artisans, from the Vosges or Alsace, involved in quality networks such as “Je Vois la Vie en Vosges Terroir” and “Bienvenue à la Ferme,” and supported by the Association des Actifs de la Schlucht!

Fridays: Wrap up your week at the Association des Actifs de la Schlucht market! Handicrafts, local flavors, and delicacies await you!

L’événement Marché du Terroir au Col de la Schlucht Le Valtin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES