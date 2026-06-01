Marché du terroir durable – Stand Beeking Apiculture, Les Halles de la Transition, Toulouse
Marché du terroir durable – Stand Beeking Apiculture, Les Halles de la Transition, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Marché du terroir durable – Stand Beeking Apiculture Samedi 6 juin, 15h00 Les Halles de la Transition Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Les Halles de la Transition 46 rue de Bayard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
Un miel 100 % local, brut et authentique, récolté et mis en pot sans transformation industrielle
DR
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