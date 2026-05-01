Marché du terroir et de l’artisanat Scharrachbergheim-Irmstett
Marché du terroir et de l’artisanat Scharrachbergheim-Irmstett dimanche 17 mai 2026.
Scharrachbergheim-Irmstett
Marché du terroir et de l’artisanat
18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Marché des Terroirs et de l’Artisanat organisé par la commune de Scharrachbergheim.
Dans le cadre du BACCHUS TOUR’S, rendez-vous sur le stand de l’Office de tourisme pour poursuive cette journée festive et sportive !
Animations musicales par l’Orchestre Top 60, dégustation de vins & crémants d’Alsace, une belle journée en perspective !
Petite restauration sur place le midi par l’amicale des sapeurs pompiers. 0 .
18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie@scharrachbergheim-irmstett.fr
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English :
L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble