Scharrachbergheim-Irmstett

Marché du terroir et de l’artisanat

18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Marché des Terroirs et de l’Artisanat organisé par la commune de Scharrachbergheim.

Dans le cadre du BACCHUS TOUR’S, rendez-vous sur le stand de l’Office de tourisme pour poursuive cette journée festive et sportive !

Animations musicales par l’Orchestre Top 60, dégustation de vins & crémants d’Alsace, une belle journée en perspective !

Petite restauration sur place le midi par l’amicale des sapeurs pompiers. 0 .

18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie@scharrachbergheim-irmstett.fr

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English :

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble