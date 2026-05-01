Scharrachbergheim-Irmstett

Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Jost

3 rue des vignes Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Pique nique chez le vigneron indépendant Jost lundi 25 mai 2026

Les Vignerons Indépendants d’Alsace vous donnent rendez-vous tous les ans le week-end de Pentecôte pour un pique-nique unique !

Profitez du charme du vignoble, de nos terroirs, de nos paysages et de notre patrimoine.

Le principe est simple venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au cœur de son domaine.

Rendez-vous au domaine Jost:

Lundi 25 mao 2026

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Promenade dans le vignoble .

3 rue des vignes Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 64

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English :

Picnic at independent winemaker Jost Monday, May 25, 2026

L’événement Pique-nique chez le Vigneron indépendant Domaine Jost Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble