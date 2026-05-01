Vivoin

Marché du terroir et de l’artisanat

Rue de la Métairie Vivoin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’APEL de l’École du Sacré-Coeur de Vivoin.

L’APEL de l’École du Sacré-Coeur de Vivoin vous donne rendez-vous le samedi 30 mai de 11h à 22h pour un marché du terroir et de l’artisanat avec planches apéro (sur réservation) et concert de Sarah Mac Cover.

Réservation exposant au 06 98 61 62 58. Réservation planches apéro au 06 37 37 53 34. .

Rue de la Métairie Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 37 37 53 34

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English :

Organized by the APEL of École du Sacré-Coeur de Vivoin.

L’événement Marché du terroir et de l’artisanat Vivoin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT des Alpes Mancelles