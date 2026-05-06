Vivoin

Guinguette

Vivoin Sarthe

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Guinguette avec l’orchestre Pascal SOLAL + repas + feu d’artifice

FATIGUÉ(E) DE VOTRE SEMAINE ? VENEZ VOUS DÉTENDRE AVEC NOUS ! ??

Le Comité des Fêtes de Vivoin vous invite à un tout nouvel événement festif la toute première GUINGUETTE du village ! ????

?? Le 4 juillet

?? À Vivoin

?? Avec l’orchestre de Pascal Solal

Une musique pour tous les âges et toutes les générations des plus jeunes aux anciens, tout le monde danse ensemble ! Ambiance garantie avec un répertoire festif, varié et dansant.

? Après le succès de la course de voiture à pédales, Vivoin innove encore cette année avec cette grande première…

Et pour clôturer la soirée en beauté un magnifique feu d’artifice ??

?? Convivialité, danse, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !

?? Réservez vos places dès maintenant et venez partager un moment unique à Vivoin ! .

Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 99 79 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette with orchestra Pascal SOLAL + meal + fireworks

L’événement Guinguette Vivoin a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72