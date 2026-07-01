AGENDA · Saint-Mihiel
Marché du Terroir Saint-Mihiel
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Marché du Terroir
Place Ligier Richier Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12
Marché du terroir avec l’UCIA
Place Ligier RichierTout public
0 .
Place Ligier Richier Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
Local produce market with the UCIA
Place Ligier Richier
L’événement Marché du Terroir Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT COEUR DE LORRAINE
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