Yoga à la Bénedictine, Bibliothèque bénédictine, Saint-Mihiel
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque bénédictine · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Yoga à la Bénedictine Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque bénédictine Meuse
atelié limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Séances de yoga animées par Pauline Pancher
Bibliothèque bénédictine rue du palais de justice 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 rue du palais de justice Meuse Grand Est 0329891511 https://saint-mihiel.fr/bibliotheque-de-pret/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintmihiel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329890287 »}] Bibliothèque patrimoniale Parking gratuit
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© Agnes Giuntini
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