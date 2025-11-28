Yoga à la Bénedictine, Bibliothèque bénédictine, Saint-Mihiel

Informations pratiques

Yoga à la Bénedictine Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque bénédictine Meuse

atelié limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Séances de yoga animées par Pauline Pancher

Bibliothèque bénédictine rue du palais de justice 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 rue du palais de justice Meuse Grand Est 0329891511 https://saint-mihiel.fr/bibliotheque-de-pret/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saintmihiel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329890287 »}] Bibliothèque patrimoniale Parking gratuit

Biblis en folie 2026

© Agnes Giuntini