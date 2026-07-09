Informations pratiques

Saint-Mihiel

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige

Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les Rétros Mobiles du Val de Meuse organise leur 9ème rassemblement de véhicules anciens et de prestiges à Saint-Mihiel le 13 septembre 2026.

Restauration et buvette sur place

Animations musicales / fanfares

Animations pour enfants

Démonstrations diverses

Entrée gratuiteTout public

0 .

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 35 21 17 25 marc-billon@wanadoo.fr

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English :

Les R%E9tros Mobiles du Val de Meuse is organizing its 9%E8th classic and luxury car show in Saint-Mihiel on September 13, 2026.

Food and refreshments available on site

Live music / marching bands

Children’s activities

Various demonstrations

Free admission

L’événement Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COEUR DE LORRAINE