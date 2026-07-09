Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Saint-Mihiel
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les Rétros Mobiles du Val de Meuse organise leur 9ème rassemblement de véhicules anciens et de prestiges à Saint-Mihiel le 13 septembre 2026.
Restauration et buvette sur place
Animations musicales / fanfares
Animations pour enfants
Démonstrations diverses
Entrée gratuiteTout public
0 .
Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 35 21 17 25 marc-billon@wanadoo.fr
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English :
Les R%E9tros Mobiles du Val de Meuse is organizing its 9%E8th classic and luxury car show in Saint-Mihiel on September 13, 2026.
Food and refreshments available on site
Live music / marching bands
Children’s activities
Various demonstrations
Free admission
L’événement Rassemblement de véhicules anciens et de prestige Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT COEUR DE LORRAINE
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