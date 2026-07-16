Exposition photographique Aguigui Mouna à la Licorne, La Licorne, Saint-Mihiel

Informations pratiques

Exposition photographique Aguigui Mouna à la Licorne 19 et 20 septembre La Licorne Meuse

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Je propose un travail réalisé à partir de photographies que j’ai faites à l’université de Jussieu (Paris), quand j’y étais étudiant, soit le 2 mars 1978.

Je participais alors à une manifestation très particulière : Le sacre de Mouna 1er, « empereur débilissime ».

L’histoire d’Aguigui Mouna peut être lue avec profit sur internet, comme par exemple Wikipédia.

Pour ma participation à l’Emoi Photographique 2020 à Angoulëme, j’ai ressorti les négatifs de mon petit reportage, vieillis et usés, afin de vous les présenter dans un contexte temporel et symbolique qui a terriblement évolué en 40 ans… Quelles drôles de sensations pour moi, en plein conflits sociaux accompagnés de haines et de violences, de me souvenir de ces manifestations bon-enfant, sympathiques, sans CRS dans les environs, et qui pourtant véhiculaient des messages forts (et encore d’actualité, hélas).

Ce « détournement » temporel, j’ai décidé de l’évoquer par un « détournement » esthétique (au sens philosophique du terme), en ramenant 14 de ces négatifs dans le registre de l’objet. On ne voit plus simplement la réalité montrée sur la photo, mais on y voit « l’objet photographie », comme découpé, arraché du passé, et posé face à notre regard. Le nouveau contexte, les papiers peints colorés, s’ils contrastent temporellement par la couleur, laissent libre cours à l’interprétation (le but n’étant pas pour moi de faire passer un message trop dicté).

Cizek

La Licorne 13 Rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 06 63 64 36 87 http://www.la-licorne.net Au départ, en ce lieu, il n’y avait qu’une tour avec les remparts du château, ainsi que les douves qui l’entouraient. Maintenant, les douves ne sont plus visibles, comblées ou comme ici et chez nos voisins, réutilisées pour en faire des caves voûtées. Le château n’existe plus, comme les remparts dont il ne reste que quelques éléments utilisés dans les murs des maisons et de clôtures des terrains. Les pierres ont bien sûr largement été réemployées pour les constructions. Quant à la tour, il en reste ici le rez-de-chaussée, pièce voutée encastrée au centre du bâtiment construit sur sa base, bâtiment qui a été pensionnat, auberge, pour ensuite être divisé en trois maisons dans la configuration actuelle.

Aujourd’hui, c’est un couple d’artistes, Mahia et Cizek, qui vous proposent de venir y découvrir leurs univers dans la partie de la maison à la décoration préservée de type Renaissance, ainsi que dans la partie moyenâgeuse, l’ensemble aménagé dans l’idée d’un cabinet de curiosité artistique contemporain.

Je propose un travail réalisé à partir de photographies que j’ai faites à l’université de Jussieu (Paris), quand j’y étais étudiant, soit le 2 mars 1978.

©la Licorne