JEP 2026 Visite de la Licorne et de son cabinet de curiosité Saint-Mihiel

Informations pratiques

Saint-Mihiel

JEP 2026 Visite de la Licorne et de son cabinet de curiosité

13 Rue Raymond Poincaré Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au départ, en ce lieu, il n’y avait qu’une tour avec les remparts du château, ainsi que les douves qui l’entouraient. Maintenant, les douves ne sont plus visibles, comblées ou comme ici et chez nos voisins, réutilisées pour en faire des caves voûtées. Le château n’existe plus, comme les remparts dont il ne reste que quelques éléments utilisés dans les murs des maisons et de clôtures des terrains. Les pierres ont bien sûr largement été réemployées pour les constructions. Quant à la tour, il en reste ici le rez-de-chaussée, pièce voutée encastrée au centre du bâtiment construit sur sa base, bâtiment qui a été pensionnat, auberge, pour ensuite être divisé en trois maisons dans la configuration actuelle.

Aujourd’hui, c’est un couple d’artistes, Mahia et Cizek, qui vous proposent de venir y découvrir leurs univers dans la partie de la maison à la décoration préservée de type Renaissance, ainsi que dans la partie moyenâgeuse, l’ensemble aménagé dans l’idée d’un cabinet de curiosité artistique contemporain.Tout public

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13 Rue Raymond Poincaré Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 63 64 36 87

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English :

Originally, there was only a tower here, along with the castle’s ramparts and the moat that surrounded it. Now, the moat is no longer visible; it has been filled in or, as here and at our neighbors’ homes, repurposed to create vaulted cellars. The castle no longer exists, nor do the ramparts, of which only a few elements remain, incorporated into the walls of houses and property fences. The stones have indeed been extensively reused in construction. As for the tower, what remains here is the ground floor, a vaulted room set into the center of the building constructed on its base—a building that served as a boarding school and an inn before being divided into three houses in its current configuration.

Today, an artist couple, Mahia and Cizek, invite you to come and discover their creative worlds in the part of the house where the Renaissance-style decor has been preserved,in the Renaissance style, as well as in the medieval section, the entire space designed with the concept of a contemporary artistic cabinet of curiosities in mind.

L’événement JEP 2026 Visite de la Licorne et de son cabinet de curiosité Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE