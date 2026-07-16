Visite de la Licorne et de son cabinet de curiosité, La Licorne, Saint-Mihiel

Informations pratiques

Visite de la Licorne et de son cabinet de curiosité 19 et 20 septembre La Licorne Meuse

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Rez-de-chaussée de notre demeure du XVIIIème siècle située dans la commune de Saint-Mihiel, de la pièce la plus ancienne (XIIème siècle), jusqu’aux pièces de style renaissance (réalisées début XXème siècle).

L’ensemble vous plongera dans l’ambiance d’un cabinet de curiosités, agrémenté d’objets divers et religieux (la Chapelle et le confessionnal) et des travaux artistiques de Mahia et Cizek (travail du fil, et taxidermie) dans le hall et les salons de réception.

A cette occasion, l’atelier de création Les Poésies de Mahia, situé à l’étage, sera ouvert au public.

La Licorne 13 Rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 06 63 64 36 87 http://www.la-licorne.net Au départ, en ce lieu, il n’y avait qu’une tour avec les remparts du château, ainsi que les douves qui l’entouraient. Maintenant, les douves ne sont plus visibles, comblées ou comme ici et chez nos voisins, réutilisées pour en faire des caves voûtées. Le château n’existe plus, comme les remparts dont il ne reste que quelques éléments utilisés dans les murs des maisons et de clôtures des terrains. Les pierres ont bien sûr largement été réemployées pour les constructions. Quant à la tour, il en reste ici le rez-de-chaussée, pièce voutée encastrée au centre du bâtiment construit sur sa base, bâtiment qui a été pensionnat, auberge, pour ensuite être divisé en trois maisons dans la configuration actuelle.

Aujourd’hui, c’est un couple d’artistes, Mahia et Cizek, qui vous proposent de venir y découvrir leurs univers dans la partie de la maison à la décoration préservée de type Renaissance, ainsi que dans la partie moyenâgeuse, l’ensemble aménagé dans l’idée d’un cabinet de curiosité artistique contemporain.

Visite libre du RdC de notre demeure du 18ème siècle située dans le Site Patrimonial Remarquable de Saint-Mihiel, de la pièce la plus ancienne ( 12ème siècle ), jusqu’aux pièces de style renaissance …

©la Licorne