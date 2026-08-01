Informations pratiques

Saint-Mihiel

Fête agricole du Sammiellois

Place de la Gare Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La Fête Agricole du Sammiellois arrive !

Rendez-vous le 30 août à Saint-Mihiel Place de la Gare pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du terroir et de la famille !

Au programme

Animaux de la ferme

Machines agricoles

Exposants du terroir & artisans locaux

Jeux pour enfants

Buvette & restauration sur place

Animations tout au long de la journée !

Venez rencontrer Le Clown Chocolat et boris en déambulation au programme

Magie de rue

Jonglage

Sculptures sur ballons

… et bien d’autres surprises !

Une journée 100 % plaisir à partager en famille ou entre amis !Tout public

0 .

Place de la Gare Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 10 18 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sammiellois Agricultural Festival is coming!

See you on August 30 in Saint-Mihiel at Place de la Gare for an exceptional day filled with fun, local flavors, and family!

On the program:

Farm animals

Farm machinery

Local producers & artisans

Games for kids

Refreshments & food available on site

Entertainment all day long!

Come meet Le Clown Chocolat and Boris as they wander through the event

Street magic

Juggling

Balloon sculptures

…and many other surprises!

A day of 100% fun to share with family or friends!

L’événement Fête agricole du Sammiellois Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE