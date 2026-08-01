Fête agricole du Sammiellois Saint-Mihiel
dimanche 30 août 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Fête agricole du Sammiellois
Place de la Gare Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Fête Agricole du Sammiellois arrive !
Rendez-vous le 30 août à Saint-Mihiel Place de la Gare pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du terroir et de la famille !
Au programme
Animaux de la ferme
Machines agricoles
Exposants du terroir & artisans locaux
Jeux pour enfants
Buvette & restauration sur place
Animations tout au long de la journée !
Venez rencontrer Le Clown Chocolat et boris en déambulation au programme
Magie de rue
Jonglage
Sculptures sur ballons
… et bien d’autres surprises !
Une journée 100 % plaisir à partager en famille ou entre amis !Tout public
0 .
Place de la Gare Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 10 18 94
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English :
The Sammiellois Agricultural Festival is coming!
See you on August 30 in Saint-Mihiel at Place de la Gare for an exceptional day filled with fun, local flavors, and family!
On the program:
Farm animals
Farm machinery
Local producers & artisans
Games for kids
Refreshments & food available on site
Entertainment all day long!
Come meet Le Clown Chocolat and Boris as they wander through the event
Street magic
Juggling
Balloon sculptures
…and many other surprises!
A day of 100% fun to share with family or friends!
L’événement Fête agricole du Sammiellois Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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