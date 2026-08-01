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AGENDA · Saint-Mihiel

Fête agricole du Sammiellois Saint-Mihiel

dimanche 30 août 2026 · Saint-Mihiel

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Place de la Gare
Ville
55300 Saint-Mihiel
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Mihiel

Fête agricole du Sammiellois

Place de la Gare Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

La Fête Agricole du Sammiellois arrive !

Rendez-vous le 30 août à Saint-Mihiel Place de la Gare pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité, du terroir et de la famille !

Au programme
Animaux de la ferme
Machines agricoles
Exposants du terroir & artisans locaux
Jeux pour enfants
Buvette & restauration sur place
Animations tout au long de la journée !

Venez rencontrer Le Clown Chocolat et boris en déambulation au programme
Magie de rue
Jonglage
Sculptures sur ballons
… et bien d’autres surprises !

Une journée 100 % plaisir à partager en famille ou entre amis !Tout public
0  .

Place de la Gare Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 10 18 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sammiellois Agricultural Festival is coming!

See you on August 30 in Saint-Mihiel at Place de la Gare for an exceptional day filled with fun, local flavors, and family!

On the program:
Farm animals
Farm machinery
Local producers & artisans
Games for kids
Refreshments & food available on site
Entertainment all day long!

Come meet Le Clown Chocolat and Boris as they wander through the event
Street magic
Juggling
Balloon sculptures
…and many other surprises!

A day of 100% fun to share with family or friends!

L’événement Fête agricole du Sammiellois Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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