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Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay

Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay

Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay jeudi 27 août 2026.

Lieu : Les aubins

Adresse : Le Petit Coin Bio

Ville : 50430 Bretteville-sur-Ay

Département : Manche

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bretteville-sur-Ay

Marché du terroir tous les jeudis

Les aubins Le Petit Coin Bio Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Maraîchers biologique nous organisons sur notre exploitation un petit marché du terroir tous les jeudis soir en juillet et août avec une buvette et un food truck.   .

Les aubins Le Petit Coin Bio Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 45 63 33 98  thomaslebreuilly1987@gmail.com

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English : Marché du terroir tous les jeudis

L’événement Marché du terroir tous les jeudis Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-21 par Côte Ouest Centre Manche

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