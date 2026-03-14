Marché du village Allos
Marché du village Allos mercredi 1 juillet 2026.
Allos
Marché du village
le village Allos Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-12-19
Le marché hebdomadaire est installé au centre du village.
.
le village Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 18 00 accueil@mairie-allos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Village market
The weekly market is located in the heart of the village.
L’événement Marché du village Allos a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Val d’Allos