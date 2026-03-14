Allos

Marché du village

le village Allos Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-12-19

Le marché hebdomadaire est installé au centre du village.

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le village Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 18 00 accueil@mairie-allos.fr

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English : Village market

The weekly market is located in the heart of the village.

L’événement Marché du village Allos a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Val d’Allos