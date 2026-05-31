Découverte de l’Église Notre-Dame de Valvert, Église Notre-Dame-de-Valvert, Allos

Découverte de l’Église Notre-Dame de Valvert 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-Valvert Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A l’occasion des journées Européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église Notre Dame de Valvert, datant du XIIIème siècle, classée au titre des Monuments Historiques.

Avec Gilles, habitant et ambassadeur patrimoine du Val d’Allos.

Pour plus d’informations :

Office de Tourisme du Val d’Allos – 04260 ALLOS

04 92 83 02 81

Église Notre-Dame-de-Valvert Chemin de Valvert, 04260 Allos, France Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l’occasion des journées Européennes du patrimoine, venez découvrir librement l’église Notre Dame de Valvert, datant du XIIIème siècle, classée au titre des Monuments Historiques.

©office de tourisme du Val d’Allos